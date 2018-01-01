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ШКАФ В ПАРКИНГ ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

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Роллетный шкаф для паркинга решает вопрос хранения колёс, велосипедов, чемоданов, лыж и других крупногабаритных вещей
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Удобное решение для парковочного места, гаража, общего коридора и другого помещения
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Устанавливается на свободное место между автомобилем и стеной
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Роллетные шкафы имеют сертификацию пожаробезопасности

Шкаф в паркинг

Как устроен наш шкаф с рольставнями

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Наши шкафы устроены следующим образом:
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Стены и крыша шкафа собираются из прочных пожаробезопасных материалов.
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Встроенный стеллаж с усиленными полками. Изготавливается в точном соответсвии Вашим потребностям.
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При необходимости в шкафу устанавливается штанга для размещения одежды на плечиках (спорт/охота/мото обмундирование).
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Дополнительно шкаф можно оснастить гидроизоляцией, чтобы надежно защитить вещи от воды и грязи.
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Для прочности и долговечности изделия, вся конструкция усиливается алюминиевым уголком и скрепляется заклепкой.
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Фасад шкафа закрывается алюминиевой рольставней, соответсвующей требованиям пожарной безопасности.
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Заказав шкаф в нашей компании, вы получаете порядок и удобство на своем машино-месте!

Роллетный шкаф наша специализация!

Хотите приобрести роллетный шкаф в гараж. А может, еще не знаете, что лучше - обычный роллетный бокс или металлический шкаф для паркинга с рольставней? Мы поможем вам определиться с выбором и приобрести именно то, что надо!

Если у вас в собственности имеется машино-место на паркинге, то грамотным выбором будет надежный металлический парковочный шкаф.

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Высокое качество по низкой цене

Наши шкафы в паркинг

Примеры стоимости

Шкаф с рольставнями
Ширина:
1000 мм		 Высота:
2000 мм		 Глубина:
400 мм
от 25 000 ₽
check Изготовление, доставка и монтаж уже включены в стоимость.
Шкаф в гараж
Ширина:
2000 мм		 Высота:
2000 мм		 Глубина:
400 мм
от 37 000 ₽
check Изготовление, доставка и монтаж уже включены в стоимость.
Шкаф в паркинг
Ширина:
2300 мм		 Высота:
2300 мм		 Глубина:
400 мм
от 44 000 ₽
check Изготовление, доставка и монтаж уже включены в стоимость.

Рассчитайте роллетный
шкаф по своим размерам

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Как заказать шкаф для паркинга

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1

Выезд замерщика

Замерщик выезжает на объект в удобное для вас время. Осуществляет замер, рисует эскиз будущего шкафа и рассчитывает финальную стоимость изделия.

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2

Изготовление

В оговоренный срок (обычно от 1 до 10 рабочих дней) изготавливаем ваш роллетный шкаф.

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3

Доставка и установка

За 1 день до установки шкафа и утром в день установки связываемся с Вами. Вы заказываете гостевые пропуска на въезд или запускаете монтажников самостоятельно. В вашем присутствие на парковке в течении дня нет необходимости.

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4

Оплата

За 1 час до завершению работ монтажник связывается с вами повторно. Вы приезжаете в конце рабочего для, принимаете и оплачиваете заказ.

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5

Сервис и гарантия

При необходимости, наши монтажники помогут вам переместить в шкаф колеса и другие тяжелые вещи. Гарантия на все наши изделия - 3 года.

Мы предоставляем разрешительную документацию для вашей УК

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Отсутствие прямого или косвенного запрета на размещение роллетных шкафов в паркинге официально подтверждено сотрудниками МЧС.
У вас остались вопросы про
пожаростойкие шкафы для паркинга?
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Оставьте заявку на консультацию и
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